Посольство США в Берлине предложило наложить мораторий в адрес Германии и Евросоюза на строительство российского газопровода.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила призыв США и ЕС по "Северному потоку –2". Об этом она написала на своей страничке в Facebook.

Захарова напомнила, что ещё в марте 2014 года газета The Washington Times опубликовала статью. В ней было упоминание о записке администрации президента США Рональда Рейгана от 1981 года. В контексте предлагалось противодействовать строительству трубопроводов из СССР в Европу. Эту позицию объясняли тем, что поставки нефти и газа из Советского Союза "ослабят позиции Запада".

Официальный представитель МИД уточнила, что несколько лет назад экс-госсекретарь США Кондолиз Райс высказалась о поставках российского газа. Она призывала "играть по правилам" в международной экономике. По мнению Захаровой, "время вернуло США их же призыв".

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