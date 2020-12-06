Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук пригрозил санкциями против России. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
Кравчук заявил, что Киев потребует ужесточить санкции после новогодних праздников. Это произойдет в том случае, если конфликт в Донбассе не будет урегулирован.
Есть одна санкция, о которой мы никогда не говорили, — это международная расчетная система. Если б Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы… я не знаю, какие применить слова. Тогда это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам.
- Леонид Кравчук, глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе
Киев начнет переговоры после полной демилитаризации ЛНР и ДНР. Как подчеркнул Кравчук, в этом случае власти будут иметь дело "со своими людьми".
Ранее мы сообщили, что в США уроженцев Курил признали японцами.
Видео: Youtube/Україна 24
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