Политик предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT в качестве санкции за ситуацию на востоке Украины.

Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук пригрозил санкциями против России. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук заявил, что Киев потребует ужесточить санкции после новогодних праздников. Это произойдет в том случае, если конфликт в Донбассе не будет урегулирован.

Есть одна санкция, о которой мы никогда не говорили, — это международная расчетная система. Если б Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы… я не знаю, какие применить слова. Тогда это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам. - Леонид Кравчук, глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе

Киев начнет переговоры после полной демилитаризации ЛНР и ДНР. Как подчеркнул Кравчук, в этом случае власти будут иметь дело "со своими людьми".

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Видео: Youtube/Україна 24