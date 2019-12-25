В США уроженцев Курил признали японцами

В инструкции сказано, что лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп относятся к Японии.

В правилах о грин-картах США уроженцев Курил признали японцами. Об этом сообщает японская газета Hokkaido Shimbun со ссылкой на сайт Госдепартамента.

Программа называется Diversity Visa. Она проводится с 1990 года. Каждый год специалисты отбирают 55 иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями. Сначала им выдается виза, а потом грин-карта. Чтобы её получить необходимо обладать определенным уровнем образования и знания английского языка. Также у желающего должно быть объяснение, почему он готов работать и не намерен "сидеть на шее" у государства. Россияне имеют право участвовать в программе.

Россия и Япония уже много лет не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония хочет, чтобы острова южнокурильской гряды – Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, принадлежали им. Вашингтон поддерживают позицию Токио.

Ранее мы сообщили, что Турция показала нового "убийцу" российских "Панцирей" для Украины.

Фото: pixabay