В США уроженцев Курил признали японцами

В правилах о грин-картах США уроженцев Курил признали японцами. Об этом сообщает японская газета Hokkaido Shimbun со ссылкой на сайт Госдепартамента.
Программа называется Diversity Visa. Она проводится с 1990 года. Каждый год специалисты отбирают 55 иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями. Сначала им выдается виза, а потом грин-карта. Чтобы её получить необходимо обладать определенным уровнем образования и знания английского языка. Также у желающего должно быть объяснение, почему он готов работать и не намерен "сидеть на шее" у государства. Россияне имеют право участвовать в программе.
Россия и Япония уже много лет не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония хочет, чтобы острова южнокурильской гряды – Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, принадлежали им. Вашингтон поддерживают позицию Токио.
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Фото: pixabay
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