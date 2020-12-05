Анкара продемонстрировала ролик с обновленным дроном Bayraktar TB2.

Турция показала нового "убийцу" российских "Панцирей" для Украины. В Twitter-аккаунте авиастроительной компании Baykar Makina презентован ролик с полетом модернизированного ударно-разведывательного БПЛА Bayraktar TB2 версии S. Считается, что этот дрон способен ликвидировать зенитные ракетно-пушечные комплексы российского производства.Одним из улучшений беспилотника стало наличие защищенного канала спутниковой связи.

Defence Express в ноябре сообщил о том, что в 2021 году обновленные турецкие дроны поступят на вооружение Киева. Эту информацию СМИ предоставил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак. По словам военного, дроны будут защищать морское побережье Черного моря. БПЛА будут иметь увеличенную дальность полета до 300 км, а также доступ к спутниковой системе связи.

Украинский Bayraktar TB2 заметили за нанесением ударов по Донбассу.

Видео: Twitter / BAYKAR