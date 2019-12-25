Украина раскрыла цели турецких Bayraktar TB2 вдоль границ России

Беспилотники будут заниматься разведкой на побережье Черного и Азовского морей.

Украина раскрыла цели турецких дронов Bayraktar TB2 вдоль границ России. По данным главнокомандующего Вооруженными силами страны Руслана Хомчака, в следующем году Киев приобретет у Анкары пять беспилотников. Они будут использоваться для разведки и наведения. Слова военного приводят журналисты Defence Express.

Чиновник заметил, что турецкие дроны имеют "несколько иные тактико-технические характеристики, в частности, высоту и дальность применения". В СМИ уточнили, что в дополнении к дронам Украины также приобретает станции управления.

Новые Bayraktar TB2 планируют направить на защиту морского побережья Черного и Азовского морей Defence Express

Напомним, что особенностью дронов, которые Украина приобретет у Турции, будет увеличенная дальность управления (до 300 км). Предположительно, дроны могут использоваться со спутниковой связью.

Украина показала "наступление" на Россию.

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