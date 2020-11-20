Defence Express: Украина испытала "Бурелом"

Журналисты раскрыли возможности новой системы залпового огня.

Украина испытала новую реактивную систему залпового огня "Бурелом" (с украинского языка также может переводиться как "Ураган" или "Сильный ветер"), Журналисты из Defence Express опубликовали ролик с тестированием комплекса на YouTube-канале.

По данным СМИ, система заменит собой советский "Ураган". Разработка позволяет использовать как старые, так и новые снаряды. Последние изготавливает конструкторское бюро "Южное". Боеприпасы имеют увеличенную дальность ликвидации целей (с 35 до 65 километров).

В Defence Express рассказали, что "Бурелом" оснащен цифровой системой управления. Она позволяет проводить целенаведение и применением разведывательных дронов. Такое оснащение дает военным возможность минимизировать до нескольких минут время от обнаружения цели до ее уничтожения.

СМИ: Турция начала развёртывание систем ПВО над Чёрным морем для противодействия России.

Видео: YouTube / Defense Express Channel