Defence Express: Украина испытала "Бурелом"

Украина испытала новую реактивную систему залпового огня "Бурелом" (с украинского языка также может переводиться как "Ураган" или "Сильный ветер"), Журналисты из Defence Express опубликовали ролик с тестированием комплекса на YouTube-канале.
По данным СМИ, система заменит собой советский "Ураган". Разработка позволяет использовать как старые, так и новые снаряды. Последние изготавливает конструкторское бюро "Южное". Боеприпасы имеют увеличенную дальность ликвидации целей (с 35 до 65 километров).
В Defence Express рассказали, что "Бурелом" оснащен цифровой системой управления. Она позволяет проводить целенаведение и применением разведывательных дронов. Такое оснащение дает военным возможность минимизировать до нескольких минут время от обнаружения цели до ее уничтожения.
СМИ: Турция начала развёртывание систем ПВО над Чёрным морем для противодействия России.
Видео: YouTube / Defense Express Channel
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