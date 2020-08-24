В Defence Express напомнили о регулярных полетах самолетов-разведчиков у границ РФ.

На Украине рассказали о "тотальном контроле" НАТО за Россией. Об этом сообщили журналисты из Defence Express. Авторы публикации отметили, что североатлантический альянс организовал масштабную воздушную слежку за действиями РФ.

За первую неделю августа российские РЛС зафиксировали полеты 46 самолетов и беспилотников с разведывательными миссиями вокруг всех границ России материал Defence Express

Авторы статьи рассказали, что вдоль российских государственных границ проводятся регулярные полеты самолетов-разведчиков. В подобных мероприятиях в последнее время замечены RC-135, P-8 Poseidon и EP-3E Aries из США, Sentinel R1 из Великобритании и Br.1150 Atlantic из Италии.

На Украине уточнили, что возможности RC-135 дают фиксировать положение и идентифицировать все радиоизлучающие устройства, включая ПВО и средства связи, на расстоянии в несколько сотен километров.

Украина нашла "тайное оружие РФ" в глубине Черного моря.

Видео: Youtube/Минобороны России