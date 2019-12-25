Украина нашла "тайное оружие РФ" в глубине Черного моря

В Defence Express рассказали о глубоководных аппаратах в России.

Украина нашла "тайное оружие России" в глубине Черного моря. Об этом сообщили журналисты из Defence Express со ссылкой на исследование бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука. Он управлял Военно-морскими силами страны в 2914-2016 годах. Специалист считает, что Москва создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки. Эта миссия предполагает внедрение новых гидроакустических систем в акваторию региона.

Ведется подготовка подводного плацдарма как элемента тотального контроля за Черным морем и переноса предстоящего противостояния не только в космос, но и под воду авторы публикации Defence Express

В список нового глубоководного оборудования России якобы включены системы "Дельта-МГА". На Украине считают, что они находятся на объектах газопровода "Турецкий поток", а также эти системы могут быть установлены на "Голубом потоке".

Авторы материала напомнили, что в начале 2019 года на расстоянии в 200 километров от береговой линии на северо-западе Черного моря Россия развернула пассивный гидроакустический комплекс МГК-608. Он контролирует подводную и надводную обстановку в регионе. В Defence Express добавили, что в 2014 году Москва разместила автономные гидроакустические станции "Амга-М" недалеко от Сочи.

На Украине подсчитали потери бронетехники на Донбассе.