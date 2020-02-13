На Украине подсчитали потери бронетехники на Донбассе

Опубликована статистика с 2014 по 2016 года.

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе. С 2014 по 2016 года Минобороны страны лишилось 2576 единиц боевой техники. Из них 391 единиц потеряно безвозвратно. Такую статистику привели эксперты из компании Defence Express со ссылкой на данные Министерства обороны.

Большая часть приходится на боевые машины пехоты. Поврежденными считаются 1415 БМП, еще 214 - ликвидированными. На второй позиции по потерями - танки. Украина недосчиталась 79 танков и еще 519 из них повреждены. Далее в списке значатся бронетранспортеры и другое оборудование.

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Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна