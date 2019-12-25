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МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке "нормандского формата"
Сегодня, 9:40
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lesjasap

МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке "нормандского формата"

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Об этом заявил Андрей Руденко.

Вопрос о миротворцах на Донбассе не стоит в повестке "нормандского формата". Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в интервью "РИА Новостям". Дипломат напомнил, что в 207 году Россия внесла свой проект в СБ ОНН по развертыванию миссии по охране.

Никакой официальной реакции на него до сих пор не поступало

прокомментировал спикер

В связи с этим возможность внедрения представителей ООН в ДНР и ЛНР пока не представляется. Западные коллеги продвигают концепцию "операции по принуждению к миру". Ее целью является силовое возвращение территорий к Украине. Власти Киева добивается того, чтобы на Донбасс попали миротворцы. Однако речь идет об обеспечении функции защиты представителей ОБСЕ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский: папа Римский назвал меня "президентом мира".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: мид, миротворцы, нормандский формат
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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Сегодня 10:07

207году.?

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