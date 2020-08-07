США за 4 августа показали успешные запуски гиперзвукового планирующего блока и баллистической ракеты.

На Украине рассказали о "дважды испуганной" России. Журналисты из Defence Express рассказали о том, что американцам удалось два раза за сутки напугать Москву ракетами. Речь идет об опубликованных Пентагоном 4 августа роликах, на которых военные продемонстрировали ракетные запуски.

Соединенные Штаты в очередной раз предупреждают Россию — шутить никто не будет — и демонстрируют пуски собственных мощных ракет Defence Express

Напомним, что Военно-воздушные силы США показали запуск баллистической боеголовки LGM-30G Minuteman III с базы Ванденберг в штате Калифорния. Ракета долетела до целей в районе Кваджалейн. В этот же день появился ролик с запуском армией США гиперзвукового планирующего блока Common Hypersonic Glide Body (C-HGB).

Видео: YT / KSBY News