The Drive прокомментировали испытания ВВС США с ракетой LGM-30G Minuteman III.

США испытали "предупреждающее Россию" оружие. Соответствующий ролик опубликован 4 августа Военно-воздушными силами страны. Военные объяснили, что тестирование оружие прошло на базе Ванденберг в штате Калифорния.

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На данный момент известно, что ВВС США испытали межконтинентальную баллистическую ракету LGM-30G Minuteman III. Ее запустили в направлении Тихого океана. Три учебные головные части ракеты успешно преодолели расстояние в 6,5 тысяч километров. Они поразили заранее заданные цели, расположенные в районе атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.

Журналисты из The Drive считают, что проведенные испытания выглядят как предупреждающие маневры для РФ. Авторы публикации пояснили, что запуск ракеты произведен с командного пункта, находящегося на самолете E-6B Mercury, с системой Airborne Launch Control System.

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Видео: YT / KSBY News