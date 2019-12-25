The Drive опубликовали статью о самолетах Су-30МКК, находящихся на вооружении КНР.

В США рассказали о "российской" защите Китая. Авторы иностранного СМИ The Drive заявили о том, что Пекин имеет на вооружении самолеты Су-30МКК российского производства. Эти истребители обеспечивают охрану страны над Южно-Китайским морем.

Журналисты рассказали, что некоторые истребители могут нести на борту ракеты Р-27Р и Р-77 российского производства. В публикации объяснен недавний десятичасовой учебно-тренировочный полет Китая. В его рамках экипаж смог заправиться в воздухе при помощи самолета-танкера Ил-78.

The Drive рассказали, что на данный момент КНР имеет 76 боевых самолетов Су-30МКК российского производства. Частично истребители модернизированы местными специалистами. В частности, на борты внедрена китайская авионика, многофункциональные дисплеи и вооружение.

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