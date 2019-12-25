Подбивший 67 американских самолетов Китай показал воздушный бой

People's Daily показало на видео работу пилотов из кабины самолета J-10.

Подбивший 67 американских самолетов Китай показал США воздушный бой. Об этом сообщили журналисты из новостной газеты People"s Daily. Они объяснили, что Воздушные силы Народно-освободительной армии КНР впервые показали картинку, которую перед собой видит пилот боевого истребителя четвертого поколения J-10. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте издания.

Авторы поста отметили, что показанные самолеты относятся к бригаде Северного военного округа, сбившей или повредившей в ходе Корейской войны 67 американских самолетов. Пользователи социальных сетей удивились данной информации. Они отметили, что Китай официально не участвовал в конфликте, но с июня 1950 по июля 1953 годв в боях были задействованы "китайские народные добровольцы".

В издании The Drive обратили внимание на то, что китайские пилоты истребителя общаются с собой на английском языке. Журналисты не исключили, что в видео использовался монтаж. Авторы публикации также считают, что кабина самолета, представленная в ролике, относится к двухместной версии J-10AS самолета J-10A. Она используется для радиоэлектронной борьбы и обучения пилотов.

Китайские истребители унизили и перехватили американский самолет-разведчик.