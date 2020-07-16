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США после "Золотой Орды" испытали "Серого волка"

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В Калифорнии состоялись первые летные тесты Gray Wolf при помощи F-16C Viper.

США после "Золотой Орды" испытали "Серого волка". Об этом сообщили журналисты из издания The Drive. Авторы публикации рассказали, что 14 июля Военно-воздушные силы страны на авиабазе Эдвардс в Калифорнии завершили тестирование прототипа крылатой ракеты проекта Gray Wolf.

В The Drive напомнили, что наземные и первые летные испытания Gray Wolf успешно подтвердили электромагнитную совместимость крылатой ракеты в истребителем F-16C Viper.

Всего за один полет в составе самолета команда выяснила больше, чем за недели или месяцы лабораторных испытаний

Конор Мост, американский инженер

В материале отмечаются, что "Серые волки" могут использоваться вместе с проектом Golden Horde. Последний предполагает внедрение искусственного интеллекта и коммуникаций для управления дешевыми беспилотными летательными устройствами.

США "потеряли" стелс-ракету корабля Gabrielle Giffords.

Фото: USAF

Видео: YT / Topfelya

Теги: f-16c viper, golden horde, gray wolf, the drive, золотая орда, серый волк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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