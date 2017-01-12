Появилось фото китайской 20-ствольной пушки из КНР. Внимание на вооружение Пекина обратили внимание журналисты американского издания The Drive. Авторы статьи отметили, что снимки распространились по китайскому сегменту социальных сетей. Количество стволов у оружия в два раза превышает показатель крупнейшей системы ближнего боя, состоящей на вооружении государственной армии.
Тестирование пушки военные провели в январе, марте и апреле текущего года. В журнале уточнили, что данное орудие будет являться одним из компонентов морской системы противовоздушной и противоракетной обороны Китая. Точный калибр вооружения авторы The Drive не знаю. Аналитики предположили, что он может быть равен 30-мм. При этом характеристика скорострельности может достигать 11 тысяч залпов в минуту.
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Фото: Twitter/Yuri Lyamin
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