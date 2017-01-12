The Drive рассказал о преимуществах нового оружия для КНР.

Появилось фото китайской 20-ствольной пушки из КНР. Внимание на вооружение Пекина обратили внимание журналисты американского издания The Drive. Авторы статьи отметили, что снимки распространились по китайскому сегменту социальных сетей. Количество стволов у оружия в два раза превышает показатель крупнейшей системы ближнего боя, состоящей на вооружении государственной армии.

Тестирование пушки военные провели в январе, марте и апреле текущего года. В журнале уточнили, что данное орудие будет являться одним из компонентов морской системы противовоздушной и противоракетной обороны Китая. Точный калибр вооружения авторы The Drive не знаю. Аналитики предположили, что он может быть равен 30-мм. При этом характеристика скорострельности может достигать 11 тысяч залпов в минуту.

Истребитель шестого поколения, разработанный США, совершил первый полёт.

Фото: Twitter/Yuri Lyamin

