Раскрыта автоматизация истребителя F-22 Raptor

Раскрыты показатели автоматизации F-22 Raptor. Об этом сообщили журналисты из The Drive, которые сослались на лекцию летчика-испытателя Рэнди Гордона. Специалист опубликовал ролик на YouTube-канале.
Американский эксперт объяснил зрителям, что сброс истребителем пятого поколения 450-килограммового корректируемого боеприпаса GBU-38/B Joint Direct Attack Munition будет сопровождаться автоматическим перемещением топлива в переднюю часть самолета. Это необходимо для балансировки центра тяжести воздушного судна.
Журналисты напомнили, что процедура балансировки будет полностью автоматизирована. Она будет производиться без участия пилота. В The Drive напомнили, что F-22 Raptor обычно движется на высотах 18-20 километрах, но может подниматься и выше.
США довооружатся истребителями F-22.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все