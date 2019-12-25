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Раскрыта автоматизация истребителя F-22 Raptor
Сегодня, 9:37
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lesjasap

Раскрыта автоматизация истребителя F-22 Raptor

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Рэнди Гордон раскрыл в лекции некоторые моменты работы истребителя пятого поколения.

Раскрыты показатели автоматизации F-22 Raptor. Об этом сообщили журналисты из The Drive, которые сослались на лекцию летчика-испытателя Рэнди Гордона. Специалист опубликовал ролик на YouTube-канале.

Американский эксперт объяснил зрителям, что сброс истребителем пятого поколения 450-килограммового корректируемого боеприпаса GBU-38/B Joint Direct Attack Munition  будет сопровождаться автоматическим перемещением топлива в переднюю часть самолета. Это необходимо для балансировки центра тяжести воздушного судна.

Журналисты напомнили, что процедура балансировки будет полностью автоматизирована. Она будет производиться без участия пилота. В The Drive напомнили, что F-22 Raptor обычно движется на высотах 18-20 километрах, но может подниматься и выше.

США довооружатся истребителями F-22.

Теги: f-22, the drive, автоматизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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