ВВС США изменит статус старых самолетов с тренировочного на оперативно-боевой.

США довооружатся истребителями F-22 Raptor. Журналисты из Breaking Defense рассказали, что Военно-воздушные силы страны планируют менять старые модели боевых самолетов. Сейчас воздушные судна используются для подготовки летчиков. В ближайшее время статус военной техники будет изменен с учебно-тренировочного на оперативно-боевой.

Авторы публикации отметили, что такое решение необходимо ВВС США из-за нехватки двигателей для истребителей. Производство аппаратов для F-22 Raptor остановлено несколько лет назад.

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