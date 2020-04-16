The Drive оценило маневры, показанные пилотом команды F-22 Demo Team.

Показаны "невероятные" способности F-22 Raptor, Ролик на YouTube-платформе опубликовали представители команды F-22 Demo Team. Специалисты разместили видео, на котором заснят полет пилота в истребителе пятого поколения. Камеру для съемки эксперты установили прямо в кабине летчика.

Во время полета пилот выполнил несколько маневров. В комментариях к видео команда рассказала, что таким образом происходит подготовка участия самолета в международных авиасалонах. Однако большая часть подобных мероприятий оказалась отменена из-за пандемии коронавируса.

Журналисты издания The Drive оценили возможности истребителя как "невероятные". Особенно эксперты отмечают возможность выполнения такого маневра, как петля с большим углом атаки.

Создатель Су-57 рассказал о "неправильных" F-22 и F-35.

Фото и видео: YouTube/F-22 Demo Team