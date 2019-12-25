Precision Strike Missile долетят до цели, расположенной на расстоянии в 1600 км.

Армия США утроит дальность ракет-"убийц" российских С-400. Об этом сообщили представители издания Breaking Defense. В СМИ уточнили, что говорят о Precision Strike Missile. Сейчас показатель дальности у боеголовок составляет 500 километров, но в ходе модернизации он будет увеличен до 1600 километров.

Разработчики занимаются усовершенствованием двигателей. Это решение позволит не увеличивая габаритов оружия запускать ракеты при помощи боевых машин реактивной системы залпового огня дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Напомним, что на вооружении у американской армии PrSM поступит не раньше 2023 года. В декабре 2019 года местный генерал Джон Рафферти сообщил журналистам, что PrSM класса "земля-земля" в случае гипотетического военного конфликта станет для Вашингтона ликвидатором российских систем ПВО "Триумф". В акватории Тихого океана целью Пентагона станут китайские суда.

NI рассказал, как Россия "разорвет НАТО пополам" в случае войны.

Фото: Pixabay.com