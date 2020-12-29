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nastya960
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Американцы представили скоростной вертолёт будущего Defiant-X

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Разработали новинку две компании – Sikorsky и Boeing.

Американские специалисты провели презентацию концепта скоростного вертолёта нового поколения Defiant-X. В основу летательного аппарат лёг Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant, первый полёт которого состоялся в 2019 году. Об этом сообщило издание Breaking Defense.

Разработали новинку две компании – Sikorsky и Boeing. Согласно планам, Defiant-X заменит многоцелевой вертолёт Sikorsky UH-60 Black Hawk.

У Defiant-X, в отличие от его предшественника есть шасси с носовым колесом и заострённая передняя часть фюзеляжа. Но в плане концепции эти два аппарата очень схожи.

На прошлой неделе в штате Нью-Йорк потерпел крушение военный вертолет.

Видео: YouTube / Boeing

 

Теги: defiant-x, вертолёт, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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Isomiddinov Husniddin
Сегодня 11:03

Американский вертолёт всегда лучшее 

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