Американцы представили скоростной вертолёт будущего Defiant-X

Разработали новинку две компании – Sikorsky и Boeing.

Американские специалисты провели презентацию концепта скоростного вертолёта нового поколения Defiant-X. В основу летательного аппарат лёг Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant, первый полёт которого состоялся в 2019 году. Об этом сообщило издание Breaking Defense.

Разработали новинку две компании – Sikorsky и Boeing. Согласно планам, Defiant-X заменит многоцелевой вертолёт Sikorsky UH-60 Black Hawk.

У Defiant-X, в отличие от его предшественника есть шасси с носовым колесом и заострённая передняя часть фюзеляжа. Но в плане концепции эти два аппарата очень схожи.

На прошлой неделе в штате Нью-Йорк потерпел крушение военный вертолет.

Видео: YouTube / Boeing