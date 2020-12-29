Американские журналисты уточнили, что три человека погибли во время падения воздушного судна.

В штате Нью-Йорк потерпел крушение военный вертолет. Об этом рассказали представители офиса шерифа американского округа Монро в Twitter-аккаунте. По данным СМИ, на борту находились три человека. Инцидент произошел около 18:32 вечера 20 января по местному времени (около 02:32 утра 21 января по московскому времени).

Военный вертолет, на котором, предположительно, находились три человека, упал в поле в Мендоне (город в округе Монро) заявление полиции

По данным журналистов телеканала NEWS10, все находившиеся в упавшем вертолете погибли.

Американский военный вертолет потерпел крушение в Сирии.

Видео: CBS New York

