В Техасе разбился небольшой самолет

В результате трагедии погибли два человека.

В Техасе разбился небольшой пассажирский самолет. Об этом сообщила американская пожарная служба. По данным экстренного ведомства, в результате крушения погибли два человека. Инцидент произошел в городе Гранд-Прери около 14:54 часов 21 декабря (23:54 по московскому времени).

Самолет летел из Дентона, остановился в муниципальном аэропорту Гранд-Прери и разбился через несколько минут после взлета сообщение пресс-службы пожарного ведомства

Журналисты телеканала NBC уточнили, что трагедия произошла с летательным аппаратом, на борту которого находились два человека. Во время полета воздушное судно задело телефонный столб. После этого самолет пролетел 500 футов (152 метра), несколько раз ударился о землю. После этого борт столкнулся с автомобилем. В момент аварии в машине находился человек. Сейчас пострадавший госпитализирован. Медики отметили, что его травмы не представляют угрозы для жизни. По факту произошедшего ведется расследование.

ABC: частный вертолет разбился в Техасе.

Видео: YouTube / Michael Beard