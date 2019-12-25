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ABC: частный вертолет разбился в Техасе
Сегодня, 9:51
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lesjasap

ABC: частный вертолет разбился в Техасе

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Жертвами авиакрушения стали два человека.

Частный вертолет разбился в американском штате Техас. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала ABC. По данным СМИ, в результате трагедии жертвами считаются два человека. Они разбились на воздушном борту Robinson R44 в западной части штата. Вертолет упал за городом, в поле. Обломки спасатели обнаружили в 13 километрах от населенного пункта Колорадо-Сити. Тела погибших находились в вертолете.

Представители Федерального авиационного управления США займутся расследованием причин инцидента вместе с Управлением по безопасности на транспорте.

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Теги: авиакрушение, вертолёт, техас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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