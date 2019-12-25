Пилот находится в крайне тяжелом состоянии.

При крушении вертолета во Франции погибли пять человек. Об этом местным журналистам рассказали в префекте департамента Савойя на востоке страны. Паскаль Боло на пресс-конференции телеканалу BFMTV уточнил, что речь идет о борте воздушной службы (SAF). Инцидент произошел около 19 часов вечера по местному времени (21 час по московскому времени) 8 декабря. В упавшем вертолете находились четыре сотрудника SAF и два спасателя. Борт упал с высоты 1,8 тысячи метров.

Известно, что пилот вертолета успел катапультироваться. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. Причины трагедии уточняются. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен выразил соболезнования в Twitter-аккаунте семьям погибших и слова поддержки пострадавшему.

В аэропорту Волгограда вертолет задел световую опору.

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