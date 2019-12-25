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ВМФ России впервые за десять лет проведет совместные с НАТО учения
Сегодня, 10:04
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lesjasap

ВМФ России впервые за десять лет проведет совместные с НАТО учения

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Военные учения "АМАН-2021" пройдут в акватории Карачи.

Военно-морской флот России впервые за десять лет проведет совместные с НАТО учения. Об этом говорится в пресс-релизе Черноморского флота. Известно, что в мероприятиях также примут участие силы Королевского флота Малайзии и Великобритании, ВМС Китая, морские силы самообороны Японии, а также ВМС Турции, Шри-Ланки, Индонезии, Пакистана, Филиппин.

Россию в маневрах "АМАН-2021" будут представлять фрегат, патрульный корабль, буксирное судно спасателей, подразделение морской пехоты, силы отряда разминирования и вертолет морского базирования. Учения состоятся около берегов Пакистана (в акватории Карачи).

Напомним, что в последний раз Россия принимала участие в военных учениях со странами НАТО в рамках "Болд "Монарх" в 2011 году. Мероприятия проводились около берегов Испании.

Россия и Судан подписали соглашение о создании российской базы ВМФ на Красном море.

Фото: Pixabay.com

Теги: аман-2021, вмф россии, карачи, нато, пакистан, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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