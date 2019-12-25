Россия и Судан подписали соглашение о создании российской базы ВМФ на Красном море

Материально-техническая база разместится у города Порт-Судан.

Россия и Судан подписали соглашение о создании российской базы Военно-морского флота на Красном море. Документ опубликован на официальном портале. Известно, что пункт материально-технического обеспечения будет находиться около города Порт-Судан. Соглашение рассчитано на 25 лет с правом дальнейшего продления на каждые 10 лет, если одна из сторон не подаст заявление об отказе.

Судан безвозмездно передает России в пользование часть порта и прилегающей акватории. При этом численность российских военнослужащих не будет превышать 300 человек и 4 боевых корабля, включая суда с ядерной силовой установкой. При этом личный состав базы будет иметь дипломатический иммунитет, а территория попадать под сферу юрисдикции РФ.

Россия со своей стороны обязуется безвозмездно оказывать помощь властям Судана в ПРО и ПВО-защите порта, а также развитии и строительстве объектов для вооруженных сил страны. Также к соглашению приняты некоторые приложения, которые носят конфиденциальный характер.

Напомним, что благодаря базе на Красном море Россия получит доступ к маршруту через Суэцкий канал Через него проходит около 10 процентов всех морских перевозок.

Эксперт прокомментировал сотрудничество России с Суданом.

Фото: Piter.tv