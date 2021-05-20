Reuters: сухогруз Eternity C затонул в Красном море из-за атаки хуситов

Россиянин на борту получил ранения.

Греческий сухогруз Eternity C, который ходил под национальным флагом Либерии, затонул в акватории Красного моря у берегов Йемена в результате атаки хуситов из мятежного движения. Соответствующей информацией со ссылкой на четыре источника поделилось с читателями новостное агентство The Reuters. По сведениям двух собеседников иностранного издания, сейчас в реги оне ведется поисково-спасательная операция. Успешно были спасены пять членов экипажа. Как отмечается, некоторые моряки находились в воде в спасательных жилетах.

Днем ранее постоянный представитель Либерии при Международной морской организации Роберт Уилмот Кпаде уведомил общественность, что в результате нападения на Eternity C погибли два человека. The Reuters со ссылкой на компанию оператора корабля Cosmoship Management сообщило, что два члена экипажа были серьезно ранены, еще двое пропали без вести. Экипаж сухогруза состоял из 21 филиппинца и одного россиянина гражданина, а также на борту находилась вооруженная охрана. Позже греческий телеканал ERT-news заметил, что количество жертв увеличилось до трех, два члена экипажа, включая россиянина, получили ранения.

В Ленобласти спасатели с помощью беспилотника осмотрели оторвавшийся от причала сухогруз.

Фото: pxhere.com