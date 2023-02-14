В Ленобласти спасатели с помощью беспилотника осмотрели оторвавшийся от причала сухогруз

Разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Спасатели провели визуальный осмотр грузового судна, которое вечером 19 марта оторвало от причала. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Вечером 19 марта в акватории реки Нева от причала сорвало льдом пришвартованное грузовое судно "Светлый-22". Через некоторое время сухогруз остановился в ледяных торосах у правого берега Невы. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области совместно с аварийно-спасательными формированиями Всеволожского района и города Санкт-Петербурга проводят визуальный осмотр судна. На данный момент проводится обследование с использованием беспилотников. По результатам обследования установлено, что разлива нефтепродуктов не зафиксировано, а целостность корпуса визуально не нарушена.

Видео: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО