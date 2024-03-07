Прокуратура проводит проверку по факту оторвавшегося от причала в Ленобласти сухогруза

Поздним вечером судно прекратило движение и остановилось в ледяных торосах у правого берега Невы.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с сухогрузом в акватории Невы в Ленинградской области. Подробности сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, в районе поселка имени Свердлов оторвался от причала и начал движение по реке сухогруз "Светлый-22". Судно дрейфовало под воздействием течения и льда. Судно неисправно, двигаться своим ходом не может. На судне находились 2 человека команды. По данным Комитета правопорядка и безопасности ЛО, поздним вечером судно прекратило движение и остановилось в ледяных торосах у правого берега Невы. На место прибыло АСФ Всеволожского района. Запланировано прибытие ледокола из г. Санкт-Петербурга. Также на место выехали спасатели Аварийно-спасательной службы региона на аэролодке.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям лиц, ответственных за техническое состояние судна, а также соблюдению правил стоянки судов.

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура