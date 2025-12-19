Британия вытеснила из своих вод российский сухогруз "Синегорск"

Экипаж "Синегорска" ушел обратно в море после пристального внимания со стороны британских служб.

Национальное правительство Соединенного Королевства выпроводило из британских территориальных вод российский сухогруз "Синегорск", который бросил якорь из-за технической неисправности. Соответствующее заявление журналистам из местной газеты The Daily Telegraph сделал официальный представитель министерства по транспорту. В СМИ уточнили, что корабль появился в Бристольском заливе в юго-западной части Англии вечером 27 января. Экипаж бросил якорь в двух морских милях от города Майнхед. При этом сухогруз располагался менее, чем в одной миле от местных подводных телекоммуникационных кабелей. Эти конструкции соединяют друг с другом Испанию, Канаду, Португалию и США.

В качестве первого шага мы выпустили четкое предупреждение судну "Синегорск" с требованием покинуть британские воды после того, как оно вошло в них для проведения необходимых ремонтных работ. Эта директива была выполнена, и судно покидает британские воды. пресс-секретарь Минтранса Британии

В публикации говорится о том, что спустя 14 часов стоянки Военно-морские силы Великобритании направили к российскому судну с авиабазы Йовилтон, расположенной в графстве Сомерсет, вертолет Wildcat. А утром 28 января над кораблем в течение получаса кружил разведывательный самолет британской береговой охраны. Далее "Синегорск" поднял якорь и вышел обратно в море. Журналисты напомнили, что последний зафиксированный заход судна в порт состоялся три недели назад. Это произошло в Архангельске. На данный момент "Синегорск" не является частью "теневого флота" России, поэтому не попадает под западные санкции.

Фото: pxhere.com