Александр Меркурис рассказали о причинах злости и расстройства главы Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский все больше злится на вашингтонскую администрацию при президенте-республиканце Дональде Трампе из-за того, что Европейский союз был исключен из переговорного процесса по достижению мира в регионе. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт добавил, что сейчас украинский политик не хочет слышать доводы российских делегатов по поводу урегулирования кризиса, поэтому просто продолжает затягивать переговорный процесс под различными надуманными предлогами.

Зеленский не только хочет, чтобы европейцы участвовали в переговорах, но он хочет, чтобы европейцы были рядом с Украиной, <…>. И все больше расстраивается и злится на США, что этого не произошло из-за позиции России. Александр Меркурис, эксперт

Александр Меркурис добавил, что в результате разгневанный Владимир Зеленский пытается настаивать перед международными союзниками на очередных гарантиях безопасности. Он также выступил с требованием принятия Украину в состав Европейского союза. Британский аналитик заметил, что это происходит на фоне отказа от разговоров о "реальных вещах".

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris