Александр Меркурис считает, что ВСУ никак не смогут наступать на российские войска.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о подготовке к наступлению армии киевского режима, однако, в этот процесс никто не верит в виду того, что ресурсы страны находятся уже на исходе. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что западная военная помощь, которую направляли ВСУ международные союзники, на данный момент иссякла. В Лондоне заметили, что украинские военнослужащие и их командование все еще пытаются храбриться, а главком дает обещания, которые не сможет выполнить.

И как можно организовать наступление, когда в городах Украины нет электричества? <…> Ресурсы украинцев на исходе. У них заканчиваются люди. <…> Украинская экономика находится в состоянии коллапса, а объемы ее военного производства ничтожны по сравнению с Россией. Александр Меркурис, эксперт

По оценке Александра Меркуриса, как бы в текущих условиях специальной военной операции России на Украине ни менялась повестка западных стран, грядущий крах властей с Банковой улицы станет наиболее значительным событием в региональном конфликте. Такие негативные последствия для Украины скажутся практически по всему миру. В Великобритании заметили, что понимают, почему вашингтонская администрация переключила свое внимание на Гренландию, Венесуэлу и Иран.

Но ни одна из этих стран не может заменить Украину. Поражение Украины по-прежнему остается гораздо более значимым, более важным, более судьбоносным событием для всего мира. Александр Меркурис, эксперт

В Британии призвали уволить Каллас после слов о России.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris