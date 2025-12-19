Александр Меркурис объяснил политику русофобии в Евросоюзе.

Главе верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Кае Каллас нужно найти замену после ее недавнего заявления о России и Гренландии. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что из-за того, что женщина является прибалтийским политиком, она везде и во всем видит российскую угрозу, поэтому стремится сохранить военный альянс регионального сообщества с вашингтонской администрацией любой ценой. По мнению специалиста, Кая Каллас чувствует, что балтийские государства неумело управляли рабочими контактами с Москвой, поэтому сейчас единственной безопасностью которая осталась у Прибалтики, является союз с США.

Для Каллас вполне понятно, что в Гренландии нет российской угрозы, а идея китайской угрозы сродни фантастике. Каллас просто хочет поднять тему России и Китая, что доказывает ее настоящую одержимость. Ей просто пора уже найти замену, чтобы помочь справиться с этим. Александр Меркурис, эксперт

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris