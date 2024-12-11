Лидер киевского режима Владимир Зеленский подсознательно не может воспринимать тему отступления Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный эксперт указал зрителям программы, что речь идет о глубоко укоренившемся психологическом состоянии украинского политика. В Британии отметили, что подобная реакция может быть вызвана отсутствием у Владимира Зеленского военного образования.
Он дилетант. <...> Идея потери Украиной контроля над территориями просто невыносима для него. Он <...> понимает свою роль как главнокомандующий, который отдает приказ своим подчиненным продолжать сражаться до последнего человека.
Александр Меркурис, эксперт
"В течение недель". На Западе заявили о катастрофе для Зеленского в Киеве.
Фото и видео: YouTube / The Duran
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