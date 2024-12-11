Александр Меркурис прокомментировал слова главы ГУР Украины о бедственном положении на поле боя.

Падение Красноармейска (украинское название — Покровск) приведет к политическому кризису в Киеве и устранению Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт указал зрителям программы на то, что для армии киевского режима и так складывается тяжелейшая ситуация на поле боя. Дополнительно в качестве примера эксперт привел слова заявление главы ГУР Кирилла Буданова* (*- лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в котором он предупредил о существующей угрозы для существования Украины в том случае, если до конца лета 2025 года не начнутся переговоры с Москвой. В Лондоне отметили, что когда начнутся сражения за контроль над Красноармейском (украинское название - Покровск), а также, когда данный населенный пункт падет под напором российских военнослужащих, то на Украине разразится серьезный политический кризис, способный снести Владимира Зеленского прочь.

В течение нескольких недель, тогда разразится политический кризис в Киеве, который окончательно сметет Зеленского прочь.... если Зеленский продолжает упорствовать и выступать главным препятствием для переговоров. Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris