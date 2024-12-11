Александр Меркурис полагает, что США могут отказаться от приглашения для Украины и ЕС к переговорам с Россией.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе хочет исключить Европейский союз и киевский режим из процесса переговоров по украинскому конфликту. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт добавил, что Вашингтону и Москве будет легче напрямую договориться о завершении регионального кризиса, если бы процесс происходил при участии стран коллективного Брюсселя. По мнению эксперта, ЕС является лишь отвлекающим фактором.

Вашингтон — а возможно, и сам Дональд Трамп — пришел к мнению, что единственный способ добиться прогресса в этом вопросе — исключить европейцев и украинцев. Александр Меркурис, эксперт

Алексанжр Меркурис добавил, что в случае прямого контакта между российскими и американскими делегатами, они могут выйти за рамки украинского конфликта и обсудить более глобальные проблемы.

"Уже не могут": на Западе рассказали об отчаянных планах Киева.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris