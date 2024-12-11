Александр Меркурис указал на темпы мобилизации граждан на Украине.

Украинские власти хотят снизить призывной возраст из-за невозможности пополнять Вооруженные силы страны Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт указал зрителям программы на то, что пробелы в живой силе армии киевского режима становятся непосильными, а пехота истощена. При этом страна якобы находится на грани существования.

Разговоры о снижении призывного возраста и вербовки подростков в украинскую армию идут из-за того, что потери ВСУ на поле боя стали настолько велики, что они уже не могут их восполнять. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что бывший американский советник президента США по национальной безопасности при администрации Джо Байдена Джейк Салливан говорил аудитории в публичных выступлениях о том, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации населения до 18 лет.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris