Александр Меркурис напомнил, что ВС РФ получает под контроль все больше территорий в ходе СВО.

Вооруженные силы Украины близки к тому, чтобы освободить город Красноармейск (украинское название — Покровск) от Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал местный военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт указал зрителям программы на сообщение от министерства по обороны РФ. Военнослужащие объявили в прошлое воскресенье о полном взятии под контроль поселка Великая Новоселка. В профильном ведомстве добавили, что за сутки бойцы "Восточной" группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, где нанесли поражения подразделениям пяти бригад армии киевского режима.

Они близки к тому, чтобы перерезать все линии связи с Покровском, автомобильные и железнодорожные артерии. Если Покровск падет, это полностью затмит катастрофу, с которой столкнулись ВСУ в Великой Новоселке. Александр Меркурис, эксперт

На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris