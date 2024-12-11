На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа

Александр Меркурис указал на смену внешнеполитического курса США по украинскому кризису.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп в своих высказываниях в адрес Москвы после торжественной инаугурации ни разу не упомянул о том, что продолжит снабжать армию киевского режима оружием. Соответствующее заявление сделал местный военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт указал зрителям программы, что речь идет о знаке со стороны Вашингтона о том, что Белый дом полностью отстранится от Украины в случае неудачных переговоров в течение следующих 90 дней. Однако перед этим администрация из США все-таки введет новые сканкции в отношении Москвы.

Он не сказал, что продолжит поставлять на Украину оружие. Александр Меркурис, эксперт

Напоним, что в январе текущего года Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить России. Политик призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив Кремлю введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris