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"Клочок бумаги". В Британии резко осудили встречу Стармера с Зеленским

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Александр Меркурис оценил документ, который подписал премьер-Британии с Зеленским.

Отсутствие полемики в Соединенном королевстве относительно недавнего соглашения, подписанного главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, объясняется тем, что никто в Лондоне не воспринимает этот документ всерьез. Соответствующее заявление сделал местный военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт указал, что так называемое "столетнее соглашение" представляет из себя просто клочок бумаги. Специалист пояснил, что этот документ необходим главе британского правительства лишь для того, чтобы было хоть что-то подписано во время его рабочей поездки на Украину.

Причина, по которой этот конкретный договор так мало обсуждается, в том, что никто в Лондоне не воспринимает его особенно серьезно. Никто не верит, что этот договор будет иметь какое-то значение через 100 лет, или 50 лет, или даже через год.

Александр Меркурис, эксперт

"Это невероятно": на Западе неприятно удивились заявлениям из Киева.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris

Теги: александр меркурис, великобритани, великобритания, кри стармер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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