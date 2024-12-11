Действия властей из киевского режима, направленные против мирных переговоров по региональному конфликту на Украине, вызывают недоумение. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт прокомментировал слова местного министра по иностранным делам. Ранее дипломат упомянул публично о том, что указ Владимира Зеленского о запрете прямых переговоров с Москвой все еще остается в законной силе.
... И что нет никаких планов или намерений отменить его. <…> Украинцы демонстративно и шумно хлопают дверью, и — это невероятно — находятся западные политики, которые продолжают подталкивать их в этом направлении.
Александр Меркурис, эксперт
Напомним, что в январе 2025 года руководитель украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига обнародовал список главных задач. В перечне нет переговоров с российской стороной. Однко ранее Владимир Зеленский говорил о желании Киева завершить конфликт в этом году.
"Унизительное фиаско". На Западе оценили возможности российской ПВО.
Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris
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