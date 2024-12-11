Александр Меркурис прокомментировал слова главы МИД Украины Андрея Сибиги.

Действия властей из киевского режима, направленные против мирных переговоров по региональному конфликту на Украине, вызывают недоумение. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт прокомментировал слова местного министра по иностранным делам. Ранее дипломат упомянул публично о том, что указ Владимира Зеленского о запрете прямых переговоров с Москвой все еще остается в законной силе.

... И что нет никаких планов или намерений отменить его. <…> Украинцы демонстративно и шумно хлопают дверью, и — это невероятно — находятся западные политики, которые продолжают подталкивать их в этом направлении. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что в январе 2025 года руководитель украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига обнародовал список главных задач. В перечне нет переговоров с российской стороной. Однко ранее Владимир Зеленский говорил о желании Киева завершить конфликт в этом году.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris