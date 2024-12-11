Александр Меркурис напомнил о последствиях, к которым привело разрешение Белого дома к ВСУ в отношении ATACMS.

Решение американской администрации при президента Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины наносить воздушные удары ракетами ATACMS производства США по территории России обернулось провалом для Вашингтона. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что использование ракет ATACMS также вынудило Кремль продемонстрировать возможности новой ракетной системы средней дальности "Орешник".

Это катастрофическое решение, нарушающее российские красные линии, <…> лишь продемонстрировало возможности российской системы ПВО и полную неспособность ракет ATACMS победить ее. Александр Меркурис, эксперт

Эксперт добавил, что предпринятый Белым домом шаг оказался для США унизительным фиаско и провалом во внешней политике.

"За сто дней". На Западе предупредили Киев после письма Трампа Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris