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"За сто дней". На Западе предупредили Киев после письма Трампа Зеленскому

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Александр Меркурис раскрыл подробности послания Трампа к Зеленскому.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе может бросить Украину в том случае, если киевский режим в течение ста дней не изменит свою позицию по мирным переговорам с Москвой.  Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт в качестве примера привел письмо избранного лидера Белого дома к украинскому коллеге ВЛадимиру Зеленскому. Документ был написано в конце 2024 года.  В тексте политик призвал Киев начать думать о переговорном процессе с Россией и отказе притязаний на подконтрольные РФ территории.

Если украинцы радикально не изменят свою позицию за сто дней, <...> американцы скажут, что они сделали все, что могли, и отстранятся.

Александр Меркурис, эксперт

Избранный президент США обещал Зеленскому, что сможет добиться мирного урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Республиканец не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этой проблемой за один день.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris

Теги: александр меркурис, великобритания
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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