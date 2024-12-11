Александр Меркурис напомнил о катастрофе для ВСУ на линии фронта.

Вооруженные силы Украины близки к катастрофе, происходящей на территории приграничных районов в Курской области. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт указал на то, что армия киевского режима сейчас находятся на пределе собственных возможностей по удерживанию огневых позиций.

Справедливо будет сказать, что сейчас они определенно находятся в финальной стадии военного присутствия, украинскому присутствию в Курской области осталось всего несколько недель. Можно предположить, что сейчас мы очень близки к тому моменту, когда для них наступит катастрофа. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что 10 января российское министерство по обороне уведомило граждан о том, что подразделения российской армии в курском пограничье ликвидировали за минувшие сутки свыше 280 боевиков ВСУ, трое украинских военнослужащих сдались в плен.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris