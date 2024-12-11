Александр Меркурис напомнил о потере ВСУ контроля над Курахово.

Первая неделя 2025 года принесла Вооруженным силам Украины череду катастрофических потерь. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт указал на то, что российские военнослужащие освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Курахово, а также расширили зону собственного контроля, находящуюся западнее поселка Великая Новоселка. Дополнительно известно, что контратака ВСУ в Курской области терпит поражение.

Последние семь дней были катастрофическими для ВСУ, возможно, это худший период для Украины за всю СВО. Это мрачная история. Что теперь будут делать украинцы? Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris