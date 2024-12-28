Александр Меркурис напомнил о причинах, по которым глава Украины отказывается от общения с Россией.

Киевский режим не желает идти на переговоры с российскими властями, потому что украинское руководство боится лишиться источника своего обогащения. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный эксперт добавил зрителям шоу, что Владимир Зеленский и его ближайшее политическое окружение в случае продолжения регионального конфликта против Москвы смогут сохранить как профессиональную карьеру, так и продолжать жить таким образом, которым они сами хотят. В связи с этими целями, по словам аналитика, политики на Украине будут сопротивляться каждому шагу, сделанному на пути к диалогу с РФ.

Украина продолжает выдвигать невыполнимые требования. Я твердо уверен, что эти люди предпочтут потерпеть полное поражение, чем пойти на компромисс, потому что с их точки зрения таким образом они сохранят приток денег. Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / The Duran