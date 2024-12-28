Александр Меркурис напомнил о вреде, который ЕС причиняет сам себе.

Расширение Европейского союза закончилось, поэтому Украина должна забыть о вступлении в ЕС. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный эксперт таким образом прокомментировал заявление заместителя председателя Совета по безопасности России Дмитрия Медведева. Ранее российский чиновник заметил, что европейских политиков нельзя прощать, а Европа должна быть наказана Москвой всеми доступными средствами.

Расширение ЕС подошло к концу, Украина навсегда останется за пределами ЕС. Европа делает очень и очень хорошую работу по наказанию Европы. Они могут это делать каждый день. Каждая новая санкция, которую они вводят, еще больше наказывает Европу. Александр Меркурис, эксперт

По словам британского аналитика, России даже не нужно наказывать Европу, так как коллективный Брюссель наказывает сам себя, вводя в отношении Москвы санкционное давление. Александр Меркурис заметил, что Европа делает очень хорошую работу по наказанию Европы в ежедневном режиме.

"Снова Азовсталь". В Британии рассказали о новом "котле" для ВСУ.

Фото и видео: YouTube / The Duran