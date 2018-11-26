"Снова Азовсталь". В Британии рассказали о новом "котле" для ВСУ

Александр Меркурис указал на катастрофу для ВСУ в Курахово.

Кураховская теплоэлектрстанция (ТЭЦ) может стать новой "Азовсталью" для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный эксперт подчеркнул, что из-за приказа руководства киевского режима к солдатам твердо стоять за конца обороны населенного пункта, Курахово станет для ВСУ настоящей катастрофой, из которой бойцы не смогут самостоятельно выбраться. Эксперт полагает, что военнослужащие попадут в ловушку. При этом для Украины нет никакой военной ценности в том, чтобы удерживать под своим контролем данную ТЭЦ.

Появляются сообщения, что сотни украинских военных без какой-либо цели цепляются за эту электростанцию. Есть сообщения, что под ней расположены подземные бункеры, по которым они могут выбраться. Эта ситуация повторяет историю с "Азовсталью". Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что Курахово представляет из себя город в западной части Донецкой народной республики. Он имеет важное оперативное значение. Речь идет о самом крупном населенном пункте Донбасса в юго-западном направлении, который все еще остается под контролем ВСУ. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

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Фото и видео: YouTube / The Duran