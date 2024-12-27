  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:52
35
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Невероятно мрачно": на Западе заявили о катастрофе с ВСУ в Курской области

0 0

Александр Меркурис не понимает, для чего ВСУ сражаются в Курской области.

Вооруженные силы Украины терпят катастрофическое поражение в приграничных районах Курской области. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.Иностранный эксперт добавил, что в регионе живая сила армии киевского режима становится все более деморализована по мере того, как ведется подготовка к вероятным сражениям за населенный пункт Суджа. В эфире программы специалист не исключил того, что лучшие боевые подразделения ВСу могут оказаться в окружении.

Мне все больше кажется, что у украинцев разыгрывается катастрофа на курском выступе в районе Суджи. Стоит ли так упорно бороться за эти позиции? <...> На этот вопрос лучше всего ответят украинский Генштаб, Зеленский, Сырский. Я не вижу в этом совершенно никакого смысла.

Александр Меркурис, эксперт

"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris

Теги: александр меркурис, великобритания, всу, курская область, суджа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии