Александр Меркурис не понимает, для чего ВСУ сражаются в Курской области.

Вооруженные силы Украины терпят катастрофическое поражение в приграничных районах Курской области. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.Иностранный эксперт добавил, что в регионе живая сила армии киевского режима становится все более деморализована по мере того, как ведется подготовка к вероятным сражениям за населенный пункт Суджа. В эфире программы специалист не исключил того, что лучшие боевые подразделения ВСу могут оказаться в окружении.

Мне все больше кажется, что у украинцев разыгрывается катастрофа на курском выступе в районе Суджи. Стоит ли так упорно бороться за эти позиции? <...> На этот вопрос лучше всего ответят украинский Генштаб, Зеленский, Сырский. Я не вижу в этом совершенно никакого смысла. Александр Меркурис, эксперт

"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris